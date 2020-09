Vanity Fair lancia un messaggio contro l'odio (Di martedì 15 settembre 2020) Nella notte del 6 settembre scorso Willy Monteiro Duarte, un ragazzo italiano la cui famiglia ha origini capoverdiane, moriva dopo essere stato selvaggiamente picchiato da alcuni coetanei, piccoli delinquenti locali, noti nella zona per le loro prevaricazioni. Una tragedia che Vanity Fair non vuole dimenticare, e lo fa dedicando la copertina a Willy. «Mai più» è il titolo della cover del numero 38 in edicola dal 16 settembre, su cui campeggia il volto del ragazzo: la foto di un grande murales realizzato dal famoso artista e street artist Ozmo a Paliano (Frosinone) il paese dove Willy è cresciuto. Un tributo che Vanity Fair ha voluto dedicare a lui, alla sua famiglia e ai suoi amici. Per capire chi fosse davvero Willy - poco raccontato dalle cronache, che preferiscono concentrarsi sui ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 settembre 2020) Nella notte del 6 settembre scorso Willy Monteiro Duarte, un ragazzo italiano la cui famiglia ha origini capoverdiane, moriva dopo essere stato selvaggiamente picchiato da alcuni coetanei, piccoli delinquenti locali, noti nella zona per le loro prevaricazioni. Una tragedia chenon vuole dimenticare, e lo fa dedicando la copertina a Willy. «Mai più» è il titolo della cover del numero 38 in edicola dal 16 settembre, su cui campeggia il volto del ragazzo: la foto di un grande murales realizzato dal famoso artista e street artist Ozmo a Paliano (Frosinone) il paese dove Willy è cresciuto. Un tributo cheha voluto dedicare a lui, alla sua famiglia e ai suoi amici. Per capire chi fosse davvero Willy - poco raccontato dalle cronache, che preferiscono concentrarsi sui ...

VanityFairIt : «Mai più». Il nuovo numero di Vanity Fair, in edicola dal 15 settembre, è un tributo a Willy, alla sua famiglia e a… - ri4ily : @pucola20 Ieri ho letto sotto al primo tweet che ha scritto Indovina che commento mi sono ritrovata? 'Visto poi la… - zazoomblog : Vanity Fair per Willy: un murale (e una cover speciale) per non dimenticare - #Vanity #Willy: #murale #cover - Fiammy71 : #TwitteRai mentre aspettiamo l'inizio della puntata di #Milleluci Raffaella ci parla di Mina dalle pagine di Vanity… - SayzSaiz : RT @DiariBordo: «Prima o poi questa città me la taglierò di dosso con un coltello», scrive @NadiaTerranova in Come una storia d'amore, @gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanity Fair Vanity Fair per Willy: un murale (e una cover speciale) per non dimenticare Vanity Fair Italia Un murales, una cover e un numero per Willy Monteiro Duarte: Vanity Fair lancia un messaggio contro l'odio

«Mai più» è il titolo della cover del numero 38 in edicola dal 16 settembre, su cui campeggia il volto del ragazzo: la foto di un grande murales realizzato dal famoso artista e street artist Ozmo a Pa ...

Kate Winslet e la dittatura del conformismo

Lo sapete: Kate Winslet s’è pentita d’aver lavorato con Roman Polanski e Woody Allen, ha detto a Vanity Fair America – testuale – che cazzo stavo facendo (rispondiamo noi: due dei tuoi film migliori, ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante: «Resterà una delle persone più importanti della mia vita»

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è davvero finita. Nelle ultime settimane la coppia nata a “Uomini e Donne” è stata al centro di numerosi rumor riguardanti un ennesimo break-up. Situazione confer ...

«Mai più» è il titolo della cover del numero 38 in edicola dal 16 settembre, su cui campeggia il volto del ragazzo: la foto di un grande murales realizzato dal famoso artista e street artist Ozmo a Pa ...Lo sapete: Kate Winslet s’è pentita d’aver lavorato con Roman Polanski e Woody Allen, ha detto a Vanity Fair America – testuale – che cazzo stavo facendo (rispondiamo noi: due dei tuoi film migliori, ...Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è davvero finita. Nelle ultime settimane la coppia nata a “Uomini e Donne” è stata al centro di numerosi rumor riguardanti un ennesimo break-up. Situazione confer ...