Victor Osimhen, fresco di passaggio al Napoli, aveva un grande mercato su di sé prima del trasferimento. Su di lui infatti vi erano parecchie squadre dalla Premier League quali ad esempio Arsenal, Liverpool e Tottenham. Di recente, interrogato sul recente interessamento verso l'attaccante nigeriano, ha parlato di lui José Moruinho. L'allenatore portoghese, come suo solito, … L'articolo Tottenham, Mourinho su Osimhen: "Aveva paura della concorrenza, non ha ambizioni"

