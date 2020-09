Supercoppa Europea 2020, Taylor è l’arbitro di Bayern Monaco-Siviglia (Di martedì 15 settembre 2020) Stabilito l’arbitro di Bayern Monaco-Siviglia, Supercoppa Europea 2020. Si tratta dell’inglese Anthony Taylor, 41enne di Manchester che dirige nelle coppe europee stabilmente da dieci anni. L’ultimo match diretto dal fischietto britannico è Psg-Atalanta e ha già figurato nella squadra dell’arbitro Clattenburg come arbitro di porta nella Supercup 2014, ma adesso arbitra come figura centrale lo scontro tra chi ha vinto la Champions e chi si è imposto in Europa League. Sarà coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn, mentre il quarto uomo è l’israeliano Orel Grinfeeld. Al Var Stuart Attwell, assistente Var Paul Tierney. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Stabilito l’arbitro di. Si tratta dell’inglese Anthony, 41enne di Manchester che dirige nelle coppe europee stabilmente da dieci anni. L’ultimo match diretto dal fischietto britannico è Psg-Atalanta e ha già figurato nella squadra dell’arbitro Clattenburg come arbitro di porta nella Supercup 2014, ma adesso arbitra come figura centrale lo scontro tra chi ha vinto la Champions e chi si è imposto in Europa League. Sarà coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn, mentre il quarto uomo è l’israeliano Orel Grinfeeld. Al Var Stuart Attwell, assistente Var Paul Tierney.

sportface2016 : #SupercoppaEuropea, Anthony #Taylor è l'arbitro di #BayernMonacoSiviglia - APiacentini84 : @Alex_Piace Deve giocare anche la supercoppa europea che non mi sembra un dettaglio. - sheva_gol : @YvanGoSlow24 @battitomilan7 @ArrigoFu @SoldatoDoc @_enz29 Sisi sempre, infatti non avete mai vinto ne la coppa del… - Alfonso04642363 : @YvanGoSlow24 @MilanForever81 @ArrigoFu @SoldatoDoc @_enz29 Supercoppa europea ? Vinta da MATERAZZI?cmq paragonare… - YvanGoSlow24 : @zpuntoeacapo La Supercoppa Europea è un trofeo Internazionale. Materazzi ha vinto la UCL, il Mondiale per Club e i… -