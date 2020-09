Stupro Matera, il padre di una vittima: "Mia figlia aveva un sorriso più luminoso delle stelle. Ora non ce l’ha più" (Di martedì 15 settembre 2020) “Mia figlia aveva un sorriso più luminoso delle stelle. Adesso non ce l’ha più”. Parla così al Corriere della Sera il padre della 15enne inglese violentata insieme a un’amica da un gruppo di otto ragazzi — quattro arrestati, altri 4 indagati — durante una festa privata a Marconia (Matera).Cosa pensa di quei ragazzi?Che “sono degli sbandati, dei delinquenti. Ecco perché dico loro di pentirsi, come ha chiesto anche l’arcivescovo di Matera-Irsina nella messa celebrata domenica a Marconia. Per questi giovani potrebbe essere l’occasione di chiudere con il passato e ricominciare una nuova vita. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) “Miaun. Adesso non ce l’ha;”. Parla così al Corriere della Sera ildella 15enne inglese violentata insieme a un’amica da un gruppo di otto ragazzi — quattro arrestati, altri 4 indagati — durante una festa privata a Marconia ().Cosa pensa di quei ragazzi?Che “sono degli sbandati, dei delinquenti. Ecco perché dico loro di pentirsi, come ha chiesto anche l’arcivescovo di-Irsina nella messa celebrata domenica a Marconia. Per questi giovani potrebbe essere l’occasione di chiudere con il passato e ricominciare una nuova vita. ...

