Sostenibilità, investimento sul futuro (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – “Il Covid ci ha aperto gli occhi su cosa non andava nella nostra vita e c’è un bel movimento di persone che sta iniziando ad apportare dei piccoli cambiamenti. Credo che questo sia un po’ il segreto: accompagnare grandi riforme con dei piccoli cambiamenti che ciascuno può attuare nella propria vita”. Questo il messaggio della sindaca di Roma, Virginia Raggi, all’evento di presentazione del portale Ansa2030 “Lo sviluppo sostenibile, l’Italia e l’Agenda 2030” in streaming dalla Centrale di Montemartini. “La sostenibilità non è un costo ma è un investimento ed è uno degli investimenti che rende di più perché rende le aziende più appetibili sia ai consumatori sia agli investitori finali”, dice, intervenendo all”evento, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – “Il Covid ci ha aperto gli occhi su cosa non andava nella nostra vita e c’è un bel movimento di persone che sta iniziando ad apportare dei piccoli cambiamenti. Credo che questo sia un po’ il segreto: accompagnare grandi riforme con dei piccoli cambiamenti che ciascuno può attuare nella propria vita”. Questo il messaggio della sindaca di Roma, Virginia Raggi, all’evento di presentazione del portale Ansa2030 “Lo sviluppo sostenibile, l’Italia e l’Agenda 2030” in streaming dalla Centrale di Montemartini. “La sostenibilità non è un costo ma è uned è uno degli investimenti che rende di più perché rende le aziende più appetibili sia ai consumatori sia agli investitori finali”, dice, intervenendo all”evento, ...

ansa2030 : Enel: Tamburi, sostenibilità non è costo ma investimento. Per gli obiettivi 2030. Non è un costo ma un investimento… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: ??L'Italia e lo Sviluppo sostenibile Tamburi (Enel): 'La sostenibilità non è un costo ma un investimento'. @EnelGroupIT… - estornudoauto : RT @Agenzia_Ansa: ??L'Italia e lo Sviluppo sostenibile Tamburi (Enel): 'La sostenibilità non è un costo ma un investimento'. @EnelGroupIT… - EnelGroupIT : RT @Agenzia_Ansa: ??L'Italia e lo Sviluppo sostenibile Tamburi (Enel): 'La sostenibilità non è un costo ma un investimento'. @EnelGroupIT… - Agenzia_Ansa : ??L'Italia e lo Sviluppo sostenibile Tamburi (Enel): 'La sostenibilità non è un costo ma un investimento'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità investimento I soldi per le opere pubbliche ci sono: perché restiamo un Paese a ostacoli? L’Economia lunedì gratis Corriere della Sera