San Gennaro Vesuviano, racket sulle sartorie: 44enne arrestato

racket sulle sartorie nel Vesuviano con minacce e auto cosparse di benzina: i Carabinieri hanno arrestato un 44enne. Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di San Gennaro Vesuviano, all'esito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso

