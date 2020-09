Salsiccia con patate e peperoni (Di martedì 15 settembre 2020) Se siete alla ricerca di un secondo facile, veloce e soprattutto comodo da preparare questa ricetta di è proprio quello che stavate cercando. Un piatto saporito e veramente appetitoso, pronto in circa mezz’ora. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 4 Salsicce grandi2 peperoni rossi grossi4-5 patate medieSale fino q.b.Olio extravergine d’oliva1 spicchio d’aglioIniziamo la preparazione della , facendo dei fori sui lati della Salsiccia, aiutandovi con una forchetta, per permettere di rilasciare il grasso in cottura. Poi aggiungete in padella l’olio extravergine di oliva e mettete le salsicce. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua e lasciate cuocere per una ventina di minuti. Intanto continuate la preparazione della mettendo in una tazzina da ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 settembre 2020) Se siete alla ricerca di un secondo facile, veloce e soprattutto comodo da preparare questa ricetta di è proprio quello che stavate cercando. Un piatto saporito e veramente appetitoso, pronto in circa mezz’ora. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 4 Salsicce grandi2rossi grossi4-5medieSale fino q.b.Olio extravergine d’oliva1 spicchio d’aglioIniziamo la preparazione della , facendo dei fori sui lati della, aiutandovi con una forchetta, per permettere di rilasciare il grasso in cottura. Poi aggiungete in padella l’olio extravergine di oliva e mettete le salsicce. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua e lasciate cuocere per una ventina di minuti. Intanto continuate la preparazione della mettendo in una tazzina da ...

ITestini : RT @temisaba95: Quanto sei squallido, da 1 a 10? E quanto credi di essere figo a fare il bulletto con le battutacce sui difetti di pronunci… - temisaba95 : Quanto sei squallido, da 1 a 10? E quanto credi di essere figo a fare il bulletto con le battutacce sui difetti di… - finoallafollia : RT @tinapica88: Io: non so perché non riesco a perdere neanche 1 etto. Sempre io per colazione: pezzo di pizza con la salsiccia. - mikanzitudine : RT @UmbriaTourism: #Ciriole ternane con il sugo ma anche in bianco con i funghi o con salsiccia di Norcia e verdure. E voi le preparate sec… - fiamma1990 : @fossiFiga ahahahah proprio oggi dicevo, cavolo ho mangiato troppa carne in questi giorni. Solo che domani (a concl… -