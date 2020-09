Reddito di cittadinanza a scrocco mentre erano in carcere, 30 denunce a Foggia (Di martedì 15 settembre 2020) Foggia, 15 set – Il fronte dei furbetti del Reddito di cittadinanza non finisce mai di stupire. Ne abbiamo viste di tutti i colori, in effetti. E ora la Guardia di finanza di Foggia ha pizzicato 30 persone che hanno percepito il Reddito di cittadinanza pur non avendone diritto perché detenuti in carcere o perché con familiari detenuti. Non finisce qui, tra i detenuti scoperti figurano soggetti sottoposti a misura detentiva per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, rapina, evasione. Insomma, il sussidio tanto voluto dai 5 Stelle e che tanti voti gli ha procurato al sud, veniva elargito a delinquenti di ogni sorta. Ecco le condizioni per poter ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020), 15 set – Il fronte dei furbetti deldinon finisce mai di stupire. Ne abbiamo viste di tutti i colori, in effetti. E ora la Guardia di finanza diha pizzicato 30 persone che hanno percepito ildipur non avendone diritto perché detenuti ino perché con familiari detenuti. Non finisce qui, tra i detenuti scoperti figurano soggetti sottoposti a misura detentiva per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, rapina, evasione. Insomma, il sussidio tanto voluto dai 5 Stelle e che tanti voti gli ha procurato al sud, veniva elargito a delinquenti di ogni sorta. Ecco le condizioni per poter ...

