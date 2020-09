Quali investimenti hanno reso più o meno in questo 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) Incertezza. Quella che nel 2020 è la sensazione che avvolge l'intero pianeta si rispecchia anche sui mercati mondiali alle prese con un rally continuo che porta i listini dalle stelle alle stalle in una manciata di giorni.Oro e hi-tech salvano gli investitoriDopo un agosto straordinario settembre si è aperto all'insegna del rimbalzo e, a età mese, la sensazione è che la timidezza degli investitori sia frutto dell'acuirsi, ancora una volta, di quel clima incerto che ci circonda e ci consiglia di restare, come in trincea, con gli occhi ben aperti e le spalle al muro. E proprio in questo momento così inquieto a reggere sono soprattutto l'oro e i titoli tecnologici. Chi, ad esempio, avesse investito a gennaio 10.000 euro nel metallo giallo e in azioni tech sul mercato di New York oggi avrebbe guadagnato circa un 20%, se la ... Leggi su panorama (Di martedì 15 settembre 2020) Incertezza. Quella che nelè la sensazione che avvolge l'intero pianeta si rispecchia anche sui mercati mondiali alle prese con un rally continuo che porta i listini dalle stelle alle stalle in una manciata di giorni.Oro e hi-tech salvano gli investitoriDopo un agosto straordinario settembre si è aperto all'insegna del rimbalzo e, a età mese, la sensazione è che la timidezza degli investitori sia frutto dell'acuirsi, ancora una volta, di quel clima incerto che ci circonda e ci consiglia di restare, come in trincea, con gli occhi ben aperti e le spalle al muro. E proprio inmomento così inquieto a reggere sono soprattutto l'oro e i titoli tecnologici. Chi, ad esempio, avesse investito a gennaio 10.000 euro nel metallo giallo e in azioni tech sul mercato di New York oggi avrebbe guadagnato circa un 20%, se la ...

MariaS70110369 : RT @PrecariUnitiCNR: @manfredi_min @HuffPostItalia #Investimenti e #riforme per i #giovani sono indispensabili affinché non diventino #prec… - assu861 : RT @PrecariUnitiCNR: @manfredi_min @HuffPostItalia #Investimenti e #riforme per i #giovani sono indispensabili affinché non diventino #prec… - CVasapollo : RT @PrecariUnitiCNR: @manfredi_min @HuffPostItalia #Investimenti e #riforme per i #giovani sono indispensabili affinché non diventino #prec… - claudia_caddeo : RT @PrecariUnitiCNR: @manfredi_min @HuffPostItalia #Investimenti e #riforme per i #giovani sono indispensabili affinché non diventino #prec… - Carmelo_Lo_V : RT @PrecariUnitiCNR: @manfredi_min @HuffPostItalia #Investimenti e #riforme per i #giovani sono indispensabili affinché non diventino #prec… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali investimenti Quali investimenti hanno reso più o meno in questo 2020 Panorama Secondo fonti stampa ByteDance non venderà gli asset Usa di TikTok

"Ne parleremo in sede di Commissione sugli investimenti esteri e successivamente formuleremo una raccomandazione al presidente (Donald Trump), con il quale ne discuteremo. Dal nostro punto di vista, ...

Remote Workforce Cybersecurity: le sfide di lungo periodo

Il Remote Workforce Cybersecurity Report 2020 di Fortinet evidenzia le nuove sfide in tema di cybersecurity che le aziende devono affrontare a seguito del drastico passaggio allo smart working avvenut ...

Risparmio in forte crescita: raccolta reti luglio +3,9 miliardi

(Teleborsa) - Brillante l'andamento della raccolta di risparmio a luglio, in cui le reti di consulenti finanziari hanno registrato un valore positivo di 3,9 miliardi, in crescita dell'8,8% rispetto a ...

"Ne parleremo in sede di Commissione sugli investimenti esteri e successivamente formuleremo una raccomandazione al presidente (Donald Trump), con il quale ne discuteremo. Dal nostro punto di vista, ...Il Remote Workforce Cybersecurity Report 2020 di Fortinet evidenzia le nuove sfide in tema di cybersecurity che le aziende devono affrontare a seguito del drastico passaggio allo smart working avvenut ...(Teleborsa) - Brillante l'andamento della raccolta di risparmio a luglio, in cui le reti di consulenti finanziari hanno registrato un valore positivo di 3,9 miliardi, in crescita dell'8,8% rispetto a ...