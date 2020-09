Paure e buoni propositi dei giudici di X Factor 2020 | Emma | “Sono cresciuta | Maria De Filippi mi ha vista evolvermi”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 settembre 2020) Xsi presenta in una veste rinnovata, a partire dalla giuria. Al tavolo dei– molto più grande delle scorse edizioni, per rispettare il distanziamento sociale imposto dalle norme anti Covid-19 – siedono 2 nuovi ingressi, un graditissimo ritorno e una conferma.Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli sono i 4della nuova edizione di Xche vede al comando, nuovamente, Alessandro Cattelan. Da giovedì 17 settembre Xparte con le 3 puntate dedicate alle audizioni, su Sky Uno ma anche su TV8 (il venerdì) e on demand. A seguire, 2 BootCamp, una puntata Last Call e poi i Live Show, dal 29 ottobre. In uno studio completamente rinnovato – con una scenografia ...