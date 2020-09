Niente Serie A per Mandzukic: andrà al Fenerbahçe (Di martedì 15 settembre 2020) È il quotidiano sportivo turco Fanatik a lanciare la notizia: Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, firmerà col Fenerbahçe. L’accordo è stato già trovato, mancano solo i dettagli. Poi, per il trentaquattrenne, comincerà l’avventura in Turchia. Foto: Twitter Juventus L'articolo Niente Serie A per Mandzukic: andrà al Fenerbahçe proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) È il quotidiano sportivo turco Fanatik a lanciare la notizia: Mario, ex attaccante della Juventus, firmerà col Fenerbahçe. L’accordo è stato già trovato, mancano solo i dettagli. Poi, per il trentaquattrenne, comincerà l’avventura in Turchia. Foto: Twitter Juventus L'articoloA per: andrà al Fenerbahçe proviene da Alfredo Pedullà.

