Navalny torna a parlare | Respiro da solo

Corriere : La foto e un sorriso. Il dissidente russo Navalny torna alla vita

BERLINO «Ciao, sono Navalny», ha scritto ieri il dissidente russo sotto una foto postata sul suo account Instagram, che in poche ore ha ricevuto oltre un milione di like. Seduto su un letto d’ospedale ...«Ciao, qui è Navalny. Mi siete mancati tutti». Per un uomo che ha fatto del web la sua riserva di caccia (politica), e che ha costruito un impero mediatico partendo da un blog, il primo post (su Insta ...Mi mancate". Alexei Navalny è tornato a rivolgersi ai suoi follower per la prima volta dopo l'avvelenamento del 20 agosto scorso e ha scelto Instagram per farlo. Pubblicando una sua foto sul letto d'o ...