Messa in sicurezza Sp 27 (Forino) e Sp 150 (Teora), entro fine mese inizieranno i lavori (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovi interventi per la Messa in sicurezza della viabilità provinciale. Sono in fase di affidamento i lavori relativi alla Sp 27, nel Comune di Forino, e alla Sp 150, nel territorio del Comune di Teora. L'investimento complessivo è pari a duecentomila euro. Si tratta di fondi del bilancio dell'Ente destinati alle opere di miglioramento e Messa in sicurezza della rete stradale. La procedura per l'affidamento sarà completata nei prossimi giorni, mentre entro la fine del mese di settembre inizieranno sia a Forino, sia a Teora gli interventi previsti. "Stiamo proseguendo ...

