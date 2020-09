L’infortunio è shock | ginocchiata in faccia e dritta in ospedale FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 15 settembre 2020) Selma Bacha, difensore centrale del Lione, ha peccato di un eccesso di foga nella sfida contro il Reims. La calciatrice ha commesso un fallo terribile ai danni di Melissa Herrera, dandole unain. Un intervento a dir poco sciagurato, che ha costretto l’avversaria a recarsi in. La Bacha è stata espulsa e si è scusata sui social. In alto le immagini, in basso ildel terribile fallo. Il fallaccio di Selma Bacha, lainfa pauraL'articolo L’infortunio èininCalcioWeb.