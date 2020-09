Libia, ora Haftar ci ricatta: “I vostri pescatori in cambio di 4 nostri calciatori” (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – Un ricatto in piena regola, tanto spudorato quanto emblematico dell’incapacità del governo italiano di muovere la benché minima pedina sulla scacchiera libica. Dalla Cirenaica controllata dal generale Khalifa Haftar, snobbato da Luigi Di Maio nella sua ultima visita in Libia, è arrivata infatti un’offerta da “anonima sequestri”: vi ridiamo i 18 pescatori siciliani catturati dai nostri militari a 35 miglia dalla costa libica, ma soltanto in cambio di 4 nostri calciatori. Questi ultimi sono in realtà uomini condannati in Italia a 30 anni di carcere per traffico di esseri umani e omicidio di 49 immigrati. Una proposta che il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, non ha esitato a definire “ripugnante” e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – Un ricatto in piena regola, tanto spudorato quanto emblematico dell’incapacità del governo italiano di muovere la benché minima pedina sulla scacchiera libica. Dalla Cirenaica controllata dal generale Khalifa, snobbato da Luigi Di Maio nella sua ultima visita in, è arrivata infatti un’offerta da “anonima sequestri”: vi ridiamo i 18siciliani catturati daimilitari a 35 miglia dalla costa libica, ma soltanto indi 4calciatori. Questi ultimi sono in realtà uomini condannati in Italia a 30 anni di carcere per traffico di esseri umani e omicidio di 49 immigrati. Una proposta che il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, non ha esitato a definire “ripugnante” e ...

