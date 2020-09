Laudisa su Milik: "Nella Juve di Sarri poteva rientrare nel progetto, ad oggi non c'è nulla..." (Di martedì 15 settembre 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato: “Milik è in scadenza di contratto, evidentemente resta affezionato all’idea di poter andare all ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo,; intervenuto Carlo, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato: “; in scadenza di contratto, evidentemente resta affezionato all’idea di poter andare all ...

sscalcionapoli1 : Laudisa: 'Milik resta affezionato all’idea di poter andare alla Juventus anche in scadenza' #calciomercato - tuttonapoli : Laudisa su Milik: 'Nella Juve di Sarri poteva rientrare nel progetto, ad oggi non c'è nulla...' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Laudisa: 'Milik resta affezionato all’idea di poter andare alla Juventus anche in scadenza' - zorrobw : RT @NonSoloJuve: ??”#Milik rifiuta il trasferimento a Roma perché vuole LUI andare alla Juve, bloccando #Dzeko e sperando nei problemi di pa… - cn1926it : Laudisa: “#Milik sarebbe andato volentieri alla #Juve a zero. Tutto è ancora da vedere” -