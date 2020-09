Lasciato solo con i più poveri. Ucciso in strada don Roberto Malgesini (Di martedì 15 settembre 2020) Per tutta la giornata si sono ritrovati lì, tra la chiesa di San Rocco e gli alberi dell’omonima piazza dove don Roberto Malgestini è stato Ucciso a coltellate, uniti per l’ultima volta da questo prete «mite e buono», come lo descrivono tutti. Italiani, stranieri, ciascuno con le sue cicatrici dentro e fuori, c’è chi ancora vive in strada e chi si è Lasciato i momenti più duri alle spalle. Don Roberto da oltre 30 anni aiutava chiunque avesse bisogno di … Continua L'articolo Lasciato solo con i più poveri. Ucciso in strada don Roberto Malgesini proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 settembre 2020) Per tutta la giornata si sono ritrovati lì, tra la chiesa di San Rocco e gli alberi dell’omonima piazza dove donMalgestini è statoa coltellate, uniti per l’ultima volta da questo prete «mite e buono», come lo descrivono tutti. Italiani, stranieri, ciascuno con le sue cicatrici dentro e fuori, c’è chi ancora vive ine chi si èi momenti più duri alle spalle. Donda oltre 30 anni aiutava chiunque avesse bisogno di … Continua L'articolocon i piùindonproviene da il manifesto.

lauraboldrini : In #Bielorussia hanno rapito #MariaKolesnikova, una delle tre donne leader dell’opposizione. La sola rimasta nel pa… - lauraboldrini : In #Bielorussia #Lukashenko si accanisce contro le donne leader dell’opposizione. Parlare con la comunità bielor… - MediasetPlay : Un'esibizione che ha lasciato non solo i giudici di #TuSiQueVales senza parole... ma anche tutti noi ?????? - ificouldfly1D28 : @defencelevss MA ALLORA TI FACCIO LA MEZZANOTTE INSIEME ALLA ALTRE DEL 1D obsessed QUASI OGNI SERA, SOLO CHE HO LAS… - Rudolf_Jurgens : RT @catlatorre: L'assurda morte di #DonRobertoMalgesini per mano di una persona con gravi problemi psichici - uno di quelli che il don aiut… -