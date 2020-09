La lezione sull’Europa che ci lascia Philippe Daverio

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 settembre 2020) Per dirla con, l’Unione europea, prima d’essere un’espressione politica è una questione di pancia che si capisce meglio sorseggiando un buon calice. Nel suo ultimo lavoro edito da Rizzoli, Quattro conversazioni sull’Europa, lo storico dell’arte recentemente scomparso – europeo per nascita e per vocazione, cresciuto al crocevia tra Italia, Francia e Germania – immagina «un’utile Costituzione delle Regioni d’Europa» nel cui incipit sia scritto: «L’Europa è la penisola occidentale del continente asiatico fondata sul vino», unica parola che si ritrova con la stessa radice linguistica in tutte le lingue del Vecchio Continente. Il vino è intimamente legato alla cristianità, si diffonde in parallelo con l’Impero romano e ...