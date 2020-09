Inaugurato a Mirafiori il progetto pilota Vehicle-to-Grid

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 settembre 2020) TORINO (ITALPRRESS) – FCA, Engie Eps e Terna hanno presentato nell’impiantodi Torino ilV2G (-to-), un“100% made in Italy”. La tecnologia V2G consente ai veicoli di scambiare in modo intelligente energia con la rete, rendendoli una risorsa preziosa per il sistema elettrico nazionale gestito da Terna contribuendo alla realizzazione di un sistema più sostenibile e rappresentando un’opportunità per ottimizzare i costi di esercizio delle vetture a vantaggio degli automobilisti, nonchè una concreta possibilità per contribuire a un sistema elettrico più sostenibile. La realizzazione dell’impianto in soli quattro mesi, nonostante il “lockdown” imposto dall’emergenza Covid-19, ha ...