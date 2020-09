Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16 settembre: Marcello vuole conquistare Roberta (Di martedì 15 settembre 2020) L’amore sarà al centro della scena a Il Paradiso delle signore nella puntata in onda mercoledì 16 settembre. Le anticipazioni relative a questa puntata, rivelano che Marcello sarà determinato a conquistare Roberta convinto che prima o poi la ragazza cederà. Nel frattempo consolerà il suo amico Salvatore, il quale soffre per Gabriella. Lei intanto, terrà a distanza Cosimo Bergamini. Più tardi, Vittorio partirà per Torino per recarsi all’Expo ’61 e lo farà in compagnia di Riccardo e Umberto. Quest’ultimo continuerà ad essere preoccupato per sua cognata Adelaide. Il Paradiso delle signore, trame 16 ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 settembre 2020) L’amore sarà al centro della scena a Ilnella puntata in onda mercoledì 16. Lerelative a questa puntata, rivelano chesarà determinato aconvinto che prima o poi la ragazza cederà. Nel frattempo consolerà il suo amico Salvatore, il quale soffre per Gabriella. Lei intanto, terrà a distanza Cosimo Bergamini. Più tardi, Vittorio partirà per Torino per recarsi all’Expo ’61 e lo farà in compagnia di Riccardo e Umberto. Quest’ultimo continuerà ad essere preoccupato per sua cognata Adelaide. Il, trame 16 ...

