Esclusiva: Llorente, sondaggio Inter per fine mercato. Conte vuole lui o Giroud (Di martedì 15 settembre 2020) L’Inter si prepara ad accogliere Vidal, ma verso fine mercato prenderà un quarto attaccante. A maggior ragione se nel frattempo dovesse partire Sebastiano Esposito (il Parma sarebbe pronto). Ci sono stati sondaggi indiretti per capire la disponibilità del Napoli di liberare Fernando Llorente, la disponibilità c’è. Llorente aveva detto no alle proposte di Benevento, Genoa e altri club italiani, ma una chiamata di Conte non lo lascerebbe insensibile anche se ha molto mercato in Bundesliga, Liga e Premier. Conte ha già espresso la sua volontà: vorrebbe uno tra Llorente e Giroud come vice Lukaku, i contatti per Llorente sono già partiti. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) L’si prepara ad accogliere Vidal, ma versoprenderà un quarto attaccante. A maggior ragione se nel frattempo dovesse partire Sebastiano Esposito (il Parma sarebbe pronto). Ci sono stati sondaggi indiretti per capire la disponibilità del Napoli di liberare Fernando, la disponibilità c’è.aveva detto no alle proposte di Benevento, Genoa e altri club italiani, ma una chiamata dinon lo lascerebbe insensibile anche se ha moltoin Bundesliga, Liga e Premier.ha già espresso la sua volontà: vorrebbe uno tracome vice Lukaku, i contatti persono già partiti. Foto: ...

Il Napoli lavora per le cessioni di Arkadiusz Milik e Fernando Llorente e valuta di escluderli dalle amichevoli con Pescara e Sporting Il calciomercato del Napoli, almeno per quanto riguarda l'attacco ...

Il telecronista ufficiale del Benevento calcio, giornalista di Ottochannel e di Tutto Mercato Web, Pasquale Ciambriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ad AreaNapoli.it soffermandosi ...

