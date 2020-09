DAYDREAMER “sparisce”: nessuna traccia nel palinsesto, che fine farà? (Di martedì 15 settembre 2020) Sabato pomeriggio (19 settembre) assisteremo ad una nuova maxipuntata di DAYDREAMER, le ali del sogno, come sta avvenendo ormai da qualche settimana a questa parte.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 16 settembre 2020La soap rivelazione dell’estate di Canale 5, terminati i mesi più caldi dell’anno, è stata infatti riposizionata nel fine settimana dell’ammiraglia Mediaset. Ma, a leggere i palinsesti della prossima settimana, sembra che qualcosa stia per cambiare… e non in meglio! Eh sì: quello di sabato sembra essere per ora l’ultimo appuntamento con le avventure di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir), che da domenica 20 non appaiono più nella programmazione pomeridiana del weekend. Inutile dire che sono ancora molte le puntate da mandare in onda prima che la ... Leggi su tvsoap (Di martedì 15 settembre 2020) Sabato pomeriggio (19 settembre) assisteremo ad una nuova maxipuntata di, le ali del sogno, come sta avvenendo ormai da qualche settimana a questa parte.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 16 settembre 2020La soap rivelazione dell’estate di Canale 5, terminati i mesi più caldi dell’anno, è stata infatti riposizionata nelsettimana dell’ammiraglia Mediaset. Ma, a leggere i palinsesti della prossima settimana, sembra che qualcosa stia per cambiare… e non in meglio! Eh sì: quello di sabato sembra essere per ora l’ultimo appuntamento con le avventure di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir), che da domenica 20 non appaiono più nella programmazione pomeridiana del weekend. Inutile dire che sono ancora molte le puntate da mandare in onda prima che la ...

