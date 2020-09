Covid-19 e Scuola, Azzolina: Abbiate Fiducia (Di martedì 15 settembre 2020) La Ministra Lucia Azzolina, a Ravenna per la presentazione dei progetti scolastici dedicati a Dante Alighieri, parla di Scuola e contagi. “Il rischio zero chiaramente non esiste, casi di Covid ci sono già stati ma li gestiamo, Abbiate Fiducia, non siate untori di ansie” afferma. “Abbiamo messo su una macchina imponente insieme all’Istituto superiore di sanità, per cui Abbiate Fiducia, date tutto quello che potete dare alla Scuola perché la Scuola rappresenta il futuro e il presente” conclude la Ministra. Leggi su youreduaction (Di martedì 15 settembre 2020) La Ministra Lucia, a Ravenna per la presentazione dei progetti scolastici dedicati a Dante Alighieri, parla die contagi. “Il rischio zero chiaramente non esiste, casi dici sono già stati ma li gestiamo,, non siate untori di ansie” afferma. “Abbiamo messo su una macchina imponente insieme all’Istituto superiore di sanità, per cui, date tutto quello che potete dare allaperché larappresenta il futuro e il presente” conclude la Ministra.

nzingaretti : Siamo stati i primi ad affrontare a testa alta la tragedia del Covid. Purtroppo ora ci sono Paesi che stanno tornan… - bambinogesu : #Covid19: rientro a scuola in sicurezza. I consigli degli esperti per non trasmettere ansia e preoccupazioni a bamb… - gaiatortora : Sarebbe stato bello vedere tutto questo impegno sulla scuola prima. Ci voleva il Covid, temo. Quando mi dicevano 'l… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il dott. @Cartabellotta (GIMBE) illustra gli ultimi dati sul contagio #Covid in ItaIia: 'Non è solo aumentato il numero… - medicojunghiano : RT @MichelaMeloni1: Mi chiedevo: un ragazzino con la febbre non può ovviamente andare a scuola, perché potrebbe essere un caso di Covid co… -