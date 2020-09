Caos al GfVip, la De Blanck minaccia l'addio. Colpa del microfono e delle luci (Di martedì 15 settembre 2020) Patrizia de Blanck choc al Grande Fratello Vip 5: “Me ne vado. Mi sono rotta il ca**o! Non vivo nella me**a”. Se il buongiorno si vede dal mattino, il GfVip 5 sarà un Caos. Risveglio furioso per la Contessa Patrizia de Blanck. La nobildonna, che ieri ha svoltato il mortorio del kick off (e della piatta conduzione), ha infiammato subito la casa. In camicia da notte bianca a fiorellini blu è piombata in cucina e ha sbraitato contro gli autori minacciando il ritiro: “Non metto il microfono, non metto niente, mi sono rotta i co**ioni, me ne voglio andare! La mattina non posso stare a Broadway con queste luci accese. In camera mia hanno lasciato un faro acceso. Mi hanno spento una lampada, il resto tutto illuminato. Non mi posso ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Patrizia dechoc al Grande Fratello Vip 5: “Me ne vado. Mi sono rotta il ca**o! Non vivo nella me**a”. Se il buongiorno si vede dal mattino, il5 sarà un. Risveglio furioso per la Contessa Patrizia de. La nobildonna, che ieri ha svoltato il mortorio del kick off (e della piatta conduzione), ha infiammato subito la casa. In camicia da notte bianca a fiorellini blu è piombata in cucina e ha sbraitato contro gli autorindo il ritiro: “Non metto il, non metto niente, mi sono rotta i co**ioni, me ne voglio andare! La mattina non posso stare a Broadway con questeaccese. In camera mia hanno lasciato un faro acceso. Mi hanno spento una lampada, il resto tutto illuminato. Non mi posso ...

tempoweb : Potrebbe essere già il momento del primo ritiro #grandefratellovip #gfvip #patriziadeblanck #15settembre… - SilviaMirizio : l'ultima volta che qualcuno ha rivelato la sua nomination che successo il caos e una squalifica e alfonso le dice c… - wintersolouis : La Contessa è entrata da 5 minuti in casa ed è caos totale #GFVIP - caos_calmo70 : @TvTalk_Rai Praticamente TvTalk è Tutto il calcio Minuto per Minuto applicato al GFVip, come siete caduti in basso - Martyriccel92 : Il canto delle sirene, Flavia che gira a piedi nudi con il succo in mano, Dayanne che strafoga patatine sul tavolo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos GfVip Grande Fratello Vip, "l'unica ad averlo fatto": ma davvero? Clamorosa gaffe di Alfonso Signorini Liberoquotidiano.it Caos al GfVip, la De Blanck minaccia l'addio. Colpa del microfono e delle luci

Mi sono rotta il ca**o! Non vivo nella me**a”. Se il buongiorno si vede dal mattino, il GFVip 5 sarà un caos. Risveglio furioso per la Contessa Patrizia de Blanck. La nobildonna, che ieri ha svoltato ...

Tommaso Zorzi ha la febbre nella casa del GF VIP 5: ansia tra i suoi fans

E’ partita la grande avventura ieri sera! La prima puntata del Grande Fratello VIP 5 è andata in onda il 14 settembre 2020 e ha già portato una bella ventata di novità nel mondo del trash televisivo!

Pupo/ Tensioni con Signorini al GF, il conduttore: “non ho voluto toccarlo perché..”

Pupo ha ricevuto la conferma. Durante la sua prima partecipazione al reality, qualcuno aveva ventilato la possibilità che il cantante non ritornasse come opinionista anche per il GF Vip 5.. Pupo ha ri ...

Mi sono rotta il ca**o! Non vivo nella me**a”. Se il buongiorno si vede dal mattino, il GFVip 5 sarà un caos. Risveglio furioso per la Contessa Patrizia de Blanck. La nobildonna, che ieri ha svoltato ...E’ partita la grande avventura ieri sera! La prima puntata del Grande Fratello VIP 5 è andata in onda il 14 settembre 2020 e ha già portato una bella ventata di novità nel mondo del trash televisivo!Pupo ha ricevuto la conferma. Durante la sua prima partecipazione al reality, qualcuno aveva ventilato la possibilità che il cantante non ritornasse come opinionista anche per il GF Vip 5.. Pupo ha ri ...