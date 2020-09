(Di lunedì 14 settembre 2020)- Il, tramite un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato "di avera titolo definitivo a1911, neopromosso in Serie C, il diritto alle prestazioni sportive ...

acffiorentina : ?? | BENASSI AL VERONA La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritt… - sportli26181512 : Verona, ceduto Saveljevs al Mantova: Il centrocampista lettone si trasferisce a titolo definitivo… - Volcano_Gaming_ : @I_Gaucho_I Ti ho risposto già prima. Non ci interessa il come o il perché. Alla luce del sole voi avete ceduto il… - ra_KehL : RT @acffiorentina: ?? | BENASSI AL VERONA La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti all… - OeilMercato : RT @acffiorentina: ?? | BENASSI AL VERONA La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti all… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona ceduto

Tuttocampo

VERONA - Il Verona, tramite un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato "di aver ceduto a titolo definitivo a Mantova 1911, neopromosso in Serie C, il diritto alle prestazioni sportive d ...Il giovane centrocampista Aleksejs Saveljevs cambia squadra ma non presidente/proprietario. Infatti il 21enne lettone si trasferisce al Mantova del patron Maurizio Setti, in via definitiva dall'Hellas ...