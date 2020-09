Sarno, una notte di fuoco e fiamme sulle montagne (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarno (Sa) – Riprendono questa mattina gli interventi a Sarno per fermare gli incendi. Quella appena trascorsa è stata una notte difficile e complicata per la cittadina. Il buio ed il vento hanno prima reso difficile e poi fermato le operazioni di spegnimento del vasto incendio che si è verificato in via Bracigliano. Si è operato con estrema attenzione a causa del vento che ha reso ogni intervento estremamente rischioso in zone impervie difficilmente raggiungibili. Un altro focolaio si è sviluppato anche in zona Torregatto dove le fiamme hanno avvolto la vegetazione. Come ha scritto il vicesindaco Roberto Robustelli “le montagne in più punti sono segnate dal fuoco, tanti piccoli focolai ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Riprendono questa mattina gli interventi aper fermare gli incendi. Quella appena trascorsa è stata unadifficile e complicata per la cittadina. Il buio ed il vento hanno prima reso difficile e poi fermato le operazioni di spegnimento del vasto incendio che si è verificato in via Bracigliano. Si è operato con estrema attenzione a causa del vento che ha reso ogni intervento estremamente rischioso in zone impervie difficilmente raggiungibili. Un altro focolaio si è sviluppato anche in zona Torregatto dove lehanno avvolto la vegetazione. Come ha scritto il vicesindaco Roberto Robustelli “lein più punti sono segnate dal, tanti piccoli focolai ...

