Roland Garros 2020, assegnate le wild card femminili: presenti Bouchard e Pironkova (Di lunedì 14 settembre 2020) I vertici del Roland Garros hanno assegnato le wild card per l’edizione 2020 del torneo (27 settembre-11 ottobre) fra le quali spiccano Eugenie Bouchard e Tsvetana Pironkova, entrambe protagoniste di exploit straordinari, rispettivamente a New York e a Istanbul. Le due giocatrici menzionate risultati peraltro le uniche non francesi a beneficiare delle wild card. Di seguito l’elenco completo. wild card 2020, LE ASSEGNATARIE: Eugenie Bouchard Clara Burel Elsa Jacquemot Chloè Paquet Pauline Parmentier Diane Parry Tsvetana Pironkova Harmony Tan Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) I vertici delhanno assegnato leper l’edizionedel torneo (27 settembre-11 ottobre) fra le quali spiccano Eugeniee Tsvetana, entrambe protagoniste di exploit straordinari, rispettivamente a New York e a Istanbul. Le due giocatrici menzionate risultati peraltro le uniche non francesi a beneficiare delle. Di seguito l’elenco completo., LE ASSEGNATARIE: EugenieClara Burel Elsa Jacquemot Chloè Paquet Pauline Parmentier Diane Parry TsvetanaHarmony Tan

