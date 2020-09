Risparmio in forte crescita | raccolta reti luglio +3 | 9 miliardi

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Brillante l’andamento delladi, in cui ledi consulenti finanziari hanno registrato un valore positivo di 3,9, indell’8,8% rispetto a giugno e del 28,6% rispetto allo stesso mese del 2019. Le scelte di investimento – sottolinea il rapporto Asso– continuano a privilegiare i prodotti delgestito sui quali confluisce il 71,3% delle risorse nette complessive, pari a 2,8(+49,2% su anno a dispetto del -8,6% su mese), mentre ilbilancio mensile realizzato sulla componente amministrata raggiunge 1,1(-4,1% su anno e +105,1% su mese). Il contributo mensile delleal sistema di OICR ...

(Teleborsa) - Brillante l'andamento della raccolta di risparmio a luglio, in cui le reti di consulenti finanziari hanno registrato un valore positivo di 3,9 miliardi, in crescita dell'8,8% rispetto a ...