Riapertura scuole, l’affondo di Civico 22: “Il Comune ha perso tempo” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Civico 22 che attacca il Comune sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza delle scuole del capoluogo. Di seguito il testo: “Oggi inizia la scuola! Dopo un blocco di tre mesi da marzo a giugno dovuto ad un evento straordinario, si torna a scuola! I nostri figli avrebbero dovuto prendere cartelle e diari nuovi ed avviarsi al nuovo anno finalmente. Ma non possono, vivono in una Regione problematica che insieme ad altre 4, Puglia, Calabria, Basilicata ed Abruzzo (alcune di quelle che registrano i dati più alti di povertà educativa in Italia) ha deciso di non aprire. Ma i nostri figli non vivono in un’area metropolitana, loro avrebbero potuto godere del vantaggio di essere cittadini di una media-piccola ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di22 che attacca ilsui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza delledel capoluogo. Di seguito il testo: “Oggi inizia la scuola! Dopo un blocco di tre mesi da marzo a giugno dovuto ad un evento straordinario, si torna a scuola! I nostri figli avrebbero dovuto prendere cartelle e diari nuovi ed avviarsi al nuovo anno finalmente. Ma non possono, vivono in una Regione problematica che insieme ad altre 4, Puglia, Calabria, Basilicata ed Abruzzo (alcune di quelle che registrano i dati più alti di povertà educativa in Italia) ha deciso di non aprire. Ma i nostri figli non vivono in un’area metropolitana, loro avrebbero potuto godere del vantaggio di essere cittadini di una media-piccola ...

"La riapertura avverrà nel pieno rispetto delle norme anti-covid ... se necessario, e degli ingressi. Le varie scuole di ogni ordine e piano hanno elaborato un piano di ingresso e di uscita degli ...

Il 14 settembre tornano a scuola 5,6 milioni di studenti. Ci sono ancora alcuni disagi e difficoltà da risolvere, tra gli altri i banchi e la distribuzione delle mascherine. Ma sono state confermate l ...

