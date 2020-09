Oms: in autunno sarà dura, aumenteranno i morti di Covid (Di lunedì 14 settembre 2020) 'L'Europa vedrà un aumento dei decessi nei mesi di ottobre e novembre'. Lo ha detto il direttore europeo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Hans Kluge, parlando dell'emergenza coronavirus. 'La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 settembre 2020) 'L'Europa vedrà un aumento dei decessi nei mesi di ottobre e novembre'. Lo ha detto il direttore europeo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Hans Kluge, parlando dell'emergenza coronavirus. 'La ...

