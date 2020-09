Morte Maria Paola | due ore di interrogatorio | “Non volevo ucciderla”

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due ore dinel quale ha ribadito di non aver avuto nessuna intenzione di uccidere la sorella ma di fermarla e riportarla a casa. Si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida del fermo di Antonio Michele Gaglione, l’uomo di 30 anni accusato di aver provocato ladella sorella, 18 anni, speronata mentre era in sella allo scooter condotto dal suo compagno Ciro Maglione. Il gip che deciderà è Fortuna Basile mentre il pm in udienza è stato Patrizia Mucciacito. Maglione difeso dall’avvocato Domenico Paolella risponde di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. La decisione arriverà nel pomeriggio. L'articolo, due ore di ...

"Ennesimo femminicidio che non deve avere nessuno sconto. In questo caso la violenza è elevata all'ennesima potenza, perché non solo Maria Paola è stata uccisa dal fratello, è stata condannata per una ...Incredibile epilogo nelle indagini per la morte della ragazza che ha perso la vita a causa di una caduta dello scooter. In manette è finito il fratello della giovane, Antonio Gaglione, 25 anni. “Non v ...