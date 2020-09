Meteo Italia, l’estate non molla la presa: in arrivo una settimana rovente (Di lunedì 14 settembre 2020) La storia si ripete. Come l’anno scorso e come due anni fa l’estate continua a dominare il nostro Paese, ma anche l’intera Europa. Tutta colpa di un grosso anticiclone africano che dal Marocco e dalla Spagna si è innalzato verso la Francia allargandosi a Germania, Polonia e il resto del continente. Anche l’Italia è stata avvolta da questa gigantesca bolla d’aria calda. Crolleranno molti record di temperature in tutto il Vecchio Continente, da Parigi a Berlino e poi Varsavia si stanno per toccare punte di 32-34°C di giorno. Valori davvero eccezionali per essere settembre. Anche l’Italia non sarà da meno afferma il team del sito www.iLMeteo.it. Si registreranno punte superiori ai 30°C su gran parte delle città Italiane, ma fino a 32-34°C a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) La storia si ripete. Come l’anno scorso e come due anni fa l’estate continua a dominare il nostro Paese, ma anche l’intera Europa. Tutta colpa di un grosso anticiclone africano che dal Marocco e dalla Spagna si è innalzato verso la Francia allargandosi a Germania, Polonia e il resto del continente. Anche l’è stata avvolta da questa gigantesca bolla d’aria calda. Crolleranno molti record di temperature in tutto il Vecchio Continente, da Parigi a Berlino e poi Varsavia si stanno per toccare punte di 32-34°C di giorno. Valori davvero eccezionali per essere settembre. Anche l’non sarà da meno afferma il team del sito www.iL.it. Si registreranno punte superiori ai 30°C su gran parte delle cittàne, ma fino a 32-34°C a ...

3BMeteo : #Meteo Italia: nella giornata di oggi #14settembre l'instabilità sarà relegata all'estremo Sud con qualche tempora… - 3BMeteo : #Meteo Italia: prevarrà l'azione di un caldo anticiclone con tempo stabile, ma nelle ore diurne qualche temporale s… - wam_the : Meteo. In arrivo una settimana di caldo intenso - ilmeteoit : #Meteo #DIRETTA #VIDEO by #SKY-Tg24: #Sara #Brusco, #Alta #PRESSIONE sull'ITALIA, ma occhio ai #TEMPORALI - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Meteo prossimi giorni: super anticiclone in Europa, ma temporali nel Su… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: EUROPA, un Grande ANTICICLONE domina su TUTTO il Continente. Ecco le RIPERCUSSIONI immediate sull'ITALIA iLMeteo.it Scuola, in classe dopo il lockdown, con mascherine e distanziamento

Oggi in dodici regioni più la provincia di Trento 5,6 milioni di studenti (su 8,3 totali) tornano a sentire il suono della campanella che sancirà l'inizio dell'anno scolastico più difficile perché ban ...

Borsa SpA, oggi scadenza offerte. Euronext conferma presentazione proposta

(Teleborsa) - La vendita di Borsa Italiana, avviata dal London Stock Exchange per soddisfare le condizioni antitrust poste dall'acquisto di Refinitiv, esta al centro dell'attenzione nel giorno in cui ...

Oggi in dodici regioni più la provincia di Trento 5,6 milioni di studenti (su 8,3 totali) tornano a sentire il suono della campanella che sancirà l'inizio dell'anno scolastico più difficile perché ban ...(Teleborsa) - La vendita di Borsa Italiana, avviata dal London Stock Exchange per soddisfare le condizioni antitrust poste dall'acquisto di Refinitiv, esta al centro dell'attenzione nel giorno in cui ...