“Libero Cinema in Libera Terra”, il festival che fa tappa sui territori confiscati alla mafie torna in streaming con proiezione e dibattiti (Di lunedì 14 settembre 2020) Ogni anno, dal 2006, il cine-furgone del festival Cinematografico “Libero Cinema in Libera Terra” fa tappa sui beni confiscati alle mafie e restituiti alla collettività, per raccontare attraverso il Cinema storie di denuncia, di impegno, di riscatto, di diritti negati e affermati. Promosso da Libera e Cinemovel, quest’anno, a causa della pandemia, il festival tornerà con una nuova forma. La quindicesima edizione partirà il 14 settembre e gli schermi si accenderanno in una piazza “virtuale”: quella della piattaforma MyMovies, media partner del festival. La formula virtuale era già stata sperimentata nel mese di luglio, e aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Ogni anno, dal 2006, il cine-furgone deltografico “LiberoinTerra” fasui beniallee restituiticollettività, per raccontare attraverso ilstorie di denuncia, di impegno, di riscatto, di diritti negati e affermati. Promosso dae Cinemovel, quest’anno, a causa della pandemia, iltornerà con una nuova forma. La quindicesima edizione partirà il 14 settembre e gli schermi si accenderanno in una piazza “virtuale”: quella della piattaforma MyMovies, media partner del. La formula virtuale era già stata sperimentata nel mese di luglio, e aveva ...

Noovyis : (“Libero Cinema in Libera Terra”, il festival che fa tappa sui territori confiscati alla mafie torna in streaming c… - sabrinatehilim : RT @fattoquotidiano: “Libero Cinema in Libera Terra”, il festival che fa tappa sui territori confiscati alla mafie torna in streaming con p… - fattoquotidiano : “Libero Cinema in Libera Terra”, il festival che fa tappa sui territori confiscati alla mafie torna in streaming co… - sicilmedwebtv : Libero Cinema in Libera Terra 2020: da Siena, martedì 15 settembre, il prossimo collegamento per parlare di agricol… - nikizag7 : RT @ZalabTV: Oggi all'interno di 'Libero CInema in Libera Terra', Festival di cinema itinerante contro le mafie promosso da @cinemovel e @l… -

Ultime Notizie dalla rete : “Libero Cinema Coronavirus: Inail, al Nord oltre 8 denunce su 10 di contagi sul lavoro Affaritaliani.it