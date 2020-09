Kobe Bryant | l' omaggio di Gasol | anche la figlia si chiamerà Gianna

(Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - Pauomaggia. Il cestista spagnolo, migliore amico ed ex compagno di squadra della leggenda dei Lakers, ha deciso di chiamare sua, nata oggi,, come la ...

Pau Gasol e sua moglie, Catherine McDonnell (sposata nel 2019), hanno scelto per la prima figlia il nome di Elisabet Gianna. Lo hanno fatto per onorare la memoria di Gigi, figlia di Kobe Bryant decedu ...