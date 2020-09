Juventus Under 23, una doppietta per il futuro: Portanova scalpita (Di lunedì 14 settembre 2020) Manolo Portanova è uno dei grandi protagonisti di casa Juventus dopo l’amichevole vinta contro il Novara. Il giovane centrocampista bianconero è stato buttato nella mischia da Andrea Pirlo nel finale di partita e, a tempo quasi scaduto, è riuscito addirittura a segnare una doppietta che potrebbe cambiare il suo futuro. Prima un micidiale tiro ad incrociare e, solamente una manciata di minuti più tardi, anche un tap-in vincente per il definitivo 5-0 della Vecchia Signora. Le voci sul conto del classe 2000 della Juventus Under 23 si sono intensificate negli scorsi giorni, con il Parma che sarebbe in prima fila per provare a strapparlo ai torinesi in vista della prossima stagione: che la doppia prodezza in amichevole possa contribuire a cambiare il ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Manoloè uno dei grandi protagonisti di casadopo l’amichevole vinta contro il Novara. Il giovane centrocampista bianconero è stato buttato nella mischia da Andrea Pirlo nel finale di partita e, a tempo quasi scaduto, è riuscito addirittura a segnare unache potrebbe cambiare il suo. Prima un micidiale tiro ad incrociare e, solamente una manciata di minuti più tardi, anche un tap-in vincente per il definitivo 5-0 della Vecchia Signora. Le voci sul conto del classe 2000 della23 si sono intensificate negli scorsi giorni, con il Parma che sarebbe in prima fila per provare a strapparlo ai torinesi in vista della prossima stagione: che la doppia prodezza in amichevole possa contribuire a cambiare il ...

