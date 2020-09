Internazionali d’Italia | Travaglia da sogno | batte Fritz in due set e vola al secondo turno

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) Stefanoshow. Nella tarda serata della prima giornata degliBNL d’Italia 2020, il ventinovenne azzurro supera in due set l’americano Taylorcon il punteggio di 6-4 7-6(4) dopo un’ora e trentaquattro minuti di una partita semplicemente perfetta. Zero break subiti dal tennista di Ascoli Piceno che dunque strappa il pass per ildove affronterà Borna Coric che ha sconfitto il cileno Garin con un duplice 6-4. IN AGGIORNAMENTO