Inizio anno scolastico rischia di finire in tragedia: ragazzino cade dal lucernario, è grave (Di lunedì 14 settembre 2020) L'Inizio dell'anno scolastico rischia di finire in tragedia in un istituto in provincia di Arezzo. Uno studente di 16 anni di Sansepolcro, comune dell'aretino, è stato trasportato questa mattina in codice giallo all'ospedale fiorentino di Careggi per i traumi e le fratture riportate in seguito alla caduta da un lucernario sul tetto attiguo alla scuola frequentata nella città tiberina. Il 118 è stato attivato attorno alle ore 10.30. I sanitari dell'emergenza sono intervenuti con automedica, ambulanza ed elicottero. Il ragazzo è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso a Careggi. Sul posto sono intervenute sia le forze ...

