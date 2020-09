Incredibile in Germania: giocatore Amburgo sale in tribuna e aggredisce tifoso (VIDEO) (Di lunedì 14 settembre 2020) Nervi a dir poco tesi in Coppa di Germania. Al termine di Dinamo Dresda-Amburgo, terminata 4-1 per la squadra dell’ex Ddr,Toni Leistner, difensore e maglia n.37 della squadra ospite ha perso la testa e aggredito un tifoso che lo stava insultando. Leistner ha infatti interrotto l’intervista a bordo campo e, come documenta un filmato su Twitter, è salito sugli spalti e ha aggredito un tifoso avversario. Nelle immagini si vede Leistner prendere per il collo della maglia il supporter della Dinamo e buttarlo a terra. Solo l’intervento di altri tifosi e degli steward ha riportato la calma, ma per il giocatore dell’Amburgo una squalifica sembra inevitabile. Toni #Leistner, difensore dell'Amburgo, al termine della partita contro la Dynamo Dresda ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Nervi a dir poco tesi in Coppa di. Al termine di Dinamo Dresda-, terminata 4-1 per la squadra dell’ex Ddr,Toni Leistner, difensore e maglia n.37 della squadra ospite ha perso la testa e aggredito unche lo stava insultando. Leistner ha infatti interrotto l’intervista a bordo campo e, come documenta un filmato su Twitter, è salito sugli spalti e ha aggredito unavversario. Nelle immagini si vede Leistner prendere per il collo della maglia il supporter della Dinamo e buttarlo a terra. Solo l’intervento di altri tifosi e degli steward ha riportato la calma, ma per ildell’una squalifica sembra inevitabile. Toni #Leistner, difensore dell', al termine della partita contro la Dynamo Dresda ...

sportface2016 : Incredibile in #Germania: giocatore dell'#Amburgo aggredisce tifoso in tribuna VIDEO - Firevin89 : Germania, Hansa Rostock-Stoccarda si gioca in uno stadio pieno di tifosi. Niente distanziamento sociale. Infuria la… - monya483 : È incredibile come agli inglesi che vengono qua in Germania per lavoro e stanno in hotel, non frega un cazzo di ind… - Ray_pre : @everlong2404 Si , dopo che tu cambiasti il nome, mi sono appassionato alla storia incredibile, dove il passato rit… - GianzDav : La cosa incredibile è che se l'italia esce dall'euro non rimborsa 500mld di t2... se esce la germania gli diamo 100… -