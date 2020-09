Il Maestro Muten debutta in Dragon Ball FighterZ: data e trailer (Di lunedì 14 settembre 2020) Disponibile per l’acquisto ormai da più di due anni, Dragon Ball FighterZ continua ad attrarre una pletora di videogiocatori, protagonista di un incredibile successo su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – dunque PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il picchiaduro realizzato dai ragazzi di Arc System Works ed edito dal publisher Bandai Namco Games ha infatti saputo restituire al popolo geek le stesse indimenticabili atmosfere già assaporate nella saga dei Saiyan di Akira Toriyama tra manga e trasposizione anime, regalando intensi scontri in cui combo altamente spettacolari e tecniche affinate si coniugano sia in modalità per giocatore singolo che negli immancabili match in multiplayer online. E se è vero che l’apprezzamento del pubblico si deve anche ad un ricco ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Disponibile per l’acquisto ormai da più di due anni,continua ad attrarre una pletora di videogiocatori, protagonista di un incredibile successo su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – dunque PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il picchiaduro realizzato dai ragazzi di Arc System Works ed edito dal publisher Bandai Namco Games ha infatti saputo restituire al popolo geek le stesse indimenticabili atmosfere già assaporate nella saga dei Saiyan di Akira Toriyama tra manga e trasposizione anime, regalando intensi scontri in cui combo altamente spettacolari e tecniche affinate si coniugano sia in modalità per giocatore singolo che negli immancabili match in multiplayer online. E se è vero che l’apprezzamento del pubblico si deve anche ad un ricco ...

