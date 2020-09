Gruppo Cap lancia Let' s green! | concorso che premia le buone pratiche

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Risparmio idrico ed energetico, raccolta differenziata equotidiane: se le azioni green rientrano nell'elenco delle priorità quotidiane è il momento di partecipare a Let's, ilche ha l'obiettivo di diffondere ere ledi sostenibilità. Ideato e promosso daCap, gestore del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano, Let'sè un'iniziativa che combina unonline con un roadshow ricco di laboratori a tema per grandi e piccoli e proposto per promuovere l'attenzione e il rispetto per l'ambiente. “Sostenibilità è la parola chiave che definisce ...

Dal 17 settembre al 30 novembre, il contest mira a promuovere la sensibilità e il rispetto per l’ambiente. In palio auto a biometano, bici elettriche e interventi di ristrutturazione per le scuole. L’ ...Dal 17 settembre al 30 novembre. In palio auto a biometano, bici elettriche e interventi di ristrutturazione per le scuole Risparmio idrico ed energetico sono il mantra di famiglia? In casa e in uffic ...