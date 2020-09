Governo, Zingaretti: "No alla palude" (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Confermo assolutamente" la volontà di rimanere al Governo per fare delle cose. "In bicicletta sei in piedi se pedali, se ti fermi cadi oppure meti i piedi a terra ma quello vuol dire la palude". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Tg 2 Post. "Francamente credo che questo referendum ce lo saremmo potuto evitare, perchè la legislatura dura cinque anni e avevamo cinque anni di tempo per fare le riforme". Sulla riduzione del numero dei parlamentari "io ero quello che aveva più dubbi di tutti, ad agosto del 2019 stavano tutti zitti". Quanto al primo giorno di scuola "ll bilancio complessivo è: ce l'abbiamo fatta". Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Confermo assolutamente" la volontà di rimanere alper fare delle cose. "In bicicletta sei in piedi se pedali, se ti fermi cadi oppure meti i piedi a terra ma quello vuol dire la". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola, ospite di Tg 2 Post. "Francamente credo che questo referendum ce lo saremmo potuto evitare, perchè la legislatura dura cinque anni e avevamo cinque anni di tempo per fare le riforme". Sulla riduzione del numero dei parlamentari "io ero quello che aveva più dubbi di tutti, ad agosto del 2019 stavano tutti zitti". Quanto al primo giorno di scuola "ll bilancio complessivo è: ce l'abbiamo fatta".

