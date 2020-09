Good Times | Netflix ordina la versione animata della sitcom di Norman Lear

peteconlon : temporary layoffs - 3cinematographe : #GoodTimes: #Netflix ordina una versione animata della serie #CBS - luzbelito_mlb : old good times: dame 2 bochas de tramontina jsjsjsj - appagante : mi ricordo di quando andai alla festa di un tipo dell'asilo con mio nonno e dopo mezz'ora ci annoiavamo così tanto… - Connie_Cares : @polypearIs Jksjksjks good times -

Ultime Notizie dalla rete : Good Times

Cinematographe.it - FilmIsNow

La popolare sitcom intitolata Good Times, creata da Norman Lear, avrà una versione animata prodotta per Netflix da un team che comprende anche Seth MacFarlane. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 14/09 ...Il progetto proviene da Norman Lear e dalla sua Act III Productions, dalla star dell’NBA Steph Curry e dai suoi Unanimous Media, Seth MacFarlane e dalla sua Fuzzy Door e Sony Pictures TV. Basata sulla ...The Good Fight ritorna il 12 settembre in streaming su Amazon Prime Video: la serie tv spin-off di The Good Wife arriva con la seconda stagione! The Good Fight arriva su Amazon Prime Video a partire d ...