Fusione nucleare, Enea: entra nella fase operativa il progetto DTT (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Prende forma il Centro italiano per la Fusione. È infatti entrata nella fase operativa la realizzazione presso il Centro di ricerche Enea di Frascati del DTT – Divertor Tokamak Test, una macchina che dovrà sperimentare soluzioni avanzate per l’energia da Fusione. Dopo il consolidamento del progetto in tutte le sue parti e, per realizzare l’opera, la creazione della società DTT Scarl – composta da Enea, ENI e Consorzio CREATE- sono stati assegnati i primi appalti. Finalizzata allo sviluppo della Fusione come fonte di energia inesauribile, pulita e sicura, DTT è stata fortemente voluta dall’Italia per rafforzare la leadership in un settore ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Prende forma il Centro italiano per la. È infattitala realizzazione presso il Centro di ricerchedi Frascati del DTT – Divertor Tokamak Test, una macchina che dovrà sperimentare soluzioni avanzate per l’energia da. Dopo il consolidamento delin tutte le sue parti e, per realizzare l’opera, la creazione della società DTT Scarl – composta da, ENI e Consorzio CREATE- sono stati assegnati i primi appalti. Finalizzata allo sviluppo dellacome fonte di energia inesauribile, pulita e sicura, DTT è stata fortemente voluta dall’Italia per rafforzare la leadership in un settore ...

