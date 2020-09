Fontana: "Per sfruttare Osimhen devi costruire dal basso, attirare avversari e creare spazi" (Di lunedì 14 settembre 2020) Gaetano Fontana, ex azzurro ed ora allenatore, parla a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Il 4-2-3-1? C’è evidentemente la necessità di cambiare qualcosa di partita in part ... Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Gaetano, ex azzurro ed ora allenatore, parla a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Il 4-2-3-1? C’è evidentemente la necessità di cambiare qualcosa di partita in part ...

Roma : #Roma Gruppo #LauraBiagiotti donazione per il restauro della fontana della #DeaRoma Si è svolta sulla piazza del… - fattoquotidiano : Lombardia, M5s consegna scatoloni per ogni membro della Giunta Fontana: “Andate a casa”. Uno anche per Baffi (Itali… - EleonoraEvi : Era prevedibile che la maggioranza alzasse gli scudi e con loro si unisse anche l'unico esponente di #ItaliaViva. E… - tuttonapoli : Fontana: 'Per sfruttare Osimhen devi costruire dal basso, attirare avversari e creare spazi' - elisaperego78 : @docdrugztore @SilviaVentura19 @MMmarco0 Motivi politici. Per le riaperture. E se si sapesse fino a che punto qui i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Per Referendum 2020, Fontana: voto no. Lega divisa, Salvini: stop dichiarazioni di voto Corriere della Sera News Sergnano(Cremasco) : casa dell’acqua e illuminazione campo di calcio

Inaugurazione Casa dell'Acqua ; Nuovo impianto d'illuminazione per il campo da calcio di allenamento. Lavori di manutenzione straordinaria per l'area esterna di asilo e scuole elementari. In arrivo an ...

Comunali Roma, Ciaccheri e Cirinnà: "Le primarie un primo passo per battere Raggi e sovranisti"

Elezioni a Roma, Ciaccheri e Cirinnà per le primarie: "Non lasciamo più spazio a Raggi e Salvini" Il giovane presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri guida la sinistra civica di Liberare Roma, ...

Inaugurazione Casa dell'Acqua ; Nuovo impianto d'illuminazione per il campo da calcio di allenamento. Lavori di manutenzione straordinaria per l'area esterna di asilo e scuole elementari. In arrivo an ...Elezioni a Roma, Ciaccheri e Cirinnà per le primarie: "Non lasciamo più spazio a Raggi e Salvini" Il giovane presidente dell'VIII Municipio Amedeo Ciaccheri guida la sinistra civica di Liberare Roma, ...