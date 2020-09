Fondi Lega: moglie Scillieri intercettata, 'ricattato per questioni Carroccio' (Di lunedì 14 settembre 2020) Milano, 14 set. (Adnkronos) - Luca Sostegni, presunto prestanome del commercialista Michele Scillieri, finito agli arresti domiciliari la scorsa settimana nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sulla presunta vendita gonfiata di un immobile a Cormano alla Lombardia Film Commission, ricattava lo stesso Scillieri per “delle questioni riguardanti la Lega”. E' quanto emerge da un'intercettazione agli atti dell'inchiesta coordinata dai pm Stefano Civardi ed Eugenio Fusco. La telefonata è del 17 novembre 2019 tra i fratelli Fabio Barbarossa, anch'egli finito agli arresti domiciliari, e Gabriella, moglie di Scillieri, da cui emerge, come scrivono i pm, che “Sostegni avrebbe ricattato Scillieri per delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Milano, 14 set. (Adnkronos) - Luca Sostegni, presunto prestanome del commercialista Michele, finito agli arresti domiciliari la scorsa settimana nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sulla presunta vendita gonfiata di un immobile a Cormano alla Lombardia Film Commission, ricattava lo stessoper “delleriguardanti la”. E' quanto emerge da un'intercettazione agli atti dell'inchiesta coordinata dai pm Stefano Civardi ed Eugenio Fusco. La telefonata è del 17 novembre 2019 tra i fratelli Fabio Barbarossa, anch'egli finito agli arresti domiciliari, e Gabriella,di, da cui emerge, come scrivono i pm, che “Sostegni avrebbeper delle ...

