Cyberpunk 2077 su PS4 è già stato platinato

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 settembre 2020) Łukasz Babiel, Head of QA presso lo studio CD Projekt RED ha oggi vantato sul suo profilo Twitter risultati interessanti.Siamo riusciti a scoprire così che i creatori dihanno guadagnato insieme il primo platino nel gioco per la console PlayStation 4. Coloro che adorano macinare trofei di platino nei giochi possono vedere che l'ultimo lavoro della squadra polacca ci richiederà di guadagnare - a parte un platino - solo un trofeo d'oro, diciassette d'argento e ventisei trofei di bronzo.Vale anche la pena notare che questo messaggio è anche una conferma che gli sviluppatori non solo possono completare il gioco dall'inizio alla fine, ma anche completare tutte le attività necessarie per ottenere il platino. Il che fa ben sperare ai fan che effettivamente non ci saranno ulteriori rinvii della data di ...