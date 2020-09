Bonaccini | politico in carriera

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il caso del “governatore” emiliano Stefanoè decisamente paradigmatico e istruttivo, un portato dei tempi: undi professione, forgiatosi alla vecchia scuola di partito (la politica del noi) e riconvertitosi al nuovo mood della personalizzazione (la politica dell’io). Due premesse per introdurre la disamina del caso.È entrato nell’uso comune chiamare governatori i presidenti di regione. Loro medesimi ci hanno preso gusto, incoraggiano questa alterazione semantica e costituzionale. Essendo governatore parola della quale non c’è traccia nella Costituzione. Raramente le parole sono innocenti. Nel caso in oggetto non è difficile darsene ragione: penso alla retorica autonomista della Lega, al leaderismo autocelebrativo di presidenti come Formigoni, a certe velleità da ...