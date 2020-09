Belen si mostra nuda, ma parte l'assalto: "L'unico modo per i like facili" - (Di lunedì 14 settembre 2020) Francesca Galici Solo una mano a coprire le parti intime per Belen, che fa intuire di essere completamente nuda mentre si gode l'ultimo sole estivo ma i follower non perdonano Per Belen Rodriguez, questo, sembra un ottimo momento sotto ogni aspetto. La showgirl argentina pare abbia ritrovato l'amore con il giovane Antonio Spinalbanese, hairstylist di successo a Milano ma anche sosia di Andrea Iannone, suo ex fidanzato. Tu si que vales, il programma che conduce al sabato sera su Canale5 insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni ha ottenuto ottimi risultati alla sua prima puntata stagionale. È tornata a Milano ed è costantemente circondata dall'amore degli amici ma, soprattutto, può contare sull'affetto incondizionato di suo figlio Santiago. Dopo mesi difficili, quindi, Belen sembra ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Francesca Galici Solo una mano a coprire le parti intime per, che fa intuire di essere completamentementre si gode l'ultimo sole estivo ma i follower non perdonano PerRodriguez, questo, sembra un ottimo momento sotto ogni aspetto. La showgirl argentina pare abbia ritrovato l'amore con il giovane Antonio Spinalbanese, hairstylist di successo a Milano ma anche sosia di Andrea Iannone, suo ex fidanzato. Tu si que vales, il programma che conduce al sabato sera su Canale5 insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni ha ottenuto ottimi risultati alla sua prima puntata stagionale. È tornata a Milano ed è costantemente circondata dall'amore degli amici ma, soprattutto, può contare sull'affetto incondizionato di suo figlio Santiago. Dopo mesi difficili, quindi,sembra ...

zazoomblog : Belen Rodriguez si mostra su IG: “Divinamente stupenda e sensuale!” - #Belen #Rodriguez #mostra - zazoomblog : Belen Rodriguez e degli scatti sfocati: l’argentina mette in mostra bikini e lato A (FOTO) - #Belen #Rodriguez… - zazoomblog : Belen Rodriguez e degli scatti sfocati: l’argentina mette in mostra bikini e lato A (FOTO) - #Belen #Rodriguez… - zazoomblog : Belen Rodriguez e degli scatti sfocati: l’argentina mette in mostra bikini e lato A (FOTO) - #Belen #Rodriguez… - zazoomblog : Belen Rodriguez e degli scatti sfocati: l’argentina mette in mostra bikini e lato A (FOTO) - #Belen #Rodriguez… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen mostra Belen si mostra nuda, ma parte l'assalto: "L'unico modo per i like facili" il Giornale Belen senza slip? Il gioco di ombre scatena gli hater: “Sei una mamma…”

Belen Rodriguez è una delle donne più discusse del mondo dello spettacolo. La sua vita è spesso al centro del gossip e, negli ultimi mesi, lei e l’ex marito Stefano De Martino sono stati travolti dai ...

Amici: dopo la rottura con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ricuce i rapporti con Marcello Sacchetta

Dopo essersi allontanati, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta tornano ad essere più uniti che mai. Le foto dell'ex di Belen Rodriguez con il collega di Amici.

Belen Rodriguez è una delle donne più discusse del mondo dello spettacolo. La sua vita è spesso al centro del gossip e, negli ultimi mesi, lei e l’ex marito Stefano De Martino sono stati travolti dai ...Dopo essersi allontanati, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta tornano ad essere più uniti che mai. Le foto dell'ex di Belen Rodriguez con il collega di Amici.