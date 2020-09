Barcellona | alta tensione Suarez | senza addio rischia un anno… in tribuna

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 14 settembre 2020) In casatiene banco la vicenda Luis. Il centravanti non rientra nei piani del nuovo tecnico Koeman che lo ha di fatto messo fuori causa anche dalle amichevoli di preparazione in vista della nuova stagione della Liga. Il calciatore tratta la buonuscitala quale non intende andare via dalla Catalogna. Lui si allena come un vero professionista ma come sottolineano i quotidiani spagnoli tra le parti è in atto un vero e proprio braccio di ferro."Maxima tension", queste le parole in prima pagina da parte del quotidiano catalano Sport che racconta come si sta sviluppando quello che è il nuovo caso Luisin casa.L'attaccante è fuori dal progetto dei ...