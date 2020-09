Arezzo | studente cade dal lucernario | è grave

Leggi su blogo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Incidentedurante il primo giorno di scuola a Sansepolcro (): unodi 16 anni &e; caduto dalsul tetto attiguo all’istituto, facendo un volo di 6 metri. Il ragazzo &e; stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale fiorentino di Careggi, dove gli sono state riscontrate diverse fratture e traumi. L’incidente &e; avvenuto intorno alle 10:30 del mattino, quando il ragazzo si trovava sulla terrazza di un immobile attiguo alla sua scuola, l'istituto professionale Buitoni.La terrazza, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, sarebbe utilizzata dall’istituto per l’intervallo. Rimane da chiarire come mai il ragazzo si trovasse sul, struttura che non ha retto al ...